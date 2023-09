PESARO Fiera di San Nicola, si parte. Scattati tutti i divieti, raffica di telefonate ai vigili urbani per avere informazioni sui parcheggi. E’ arrivato il momento di alzare il sipario su uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, la Fiera di San Nicola, coda dell’estate pesarese. A partire da oggi, e fino a martedì, 4 giorni di kermesse fieristica in zona mare, uno in più rispetto alle scorse edizioni, circa 550 gli espositori. Dall’artigianato alla gastronomia, dalla musica, agli spettacoli all’animazione e attività per i più piccoli.



Gli allestimenti



Ieri mattina c’è stato grande fermento in viale della Repubblica e dintorni, fino alla Palla di Pomodoro, per l’allestimento dei gazebo e degli stand. Chiuso al traffico viale della Repubblica nel tratto dalla Statale fino a viale Cesare Battisti, delimitato dalle transenne, alle auto è stata concessa la possibilità di circolare verso viale Trieste arrivando dalle trasversali più vicine a viale Trieste e girando all’altezza di Piazzale della Libertà. Scaglionati sono entrati in vigore tutti i divieti di sosta e le modifiche alla circolazione, per arrivare fino alle 20 di ieri sera, quando il pacchetto è stato completato. Tra le modifiche principali introdotte, il divieto di transito fino alle 12 del 13 settembre, in via Paterni, via Monfalcone viale Rovereto, viale Pola, viale Fiume, viale Dante, viale Lanfranco, viale Vaccai, viale Sanzio, viale Buonarroti, viale Verdi, viale Trento. I veicoli a due ruote, possono sostare nel tratto delle vie della zona mare adiacenti alla Fiera di San Nicola, purché siano collocati paralleli all’asse stradale e lascino un passaggio per il transito dei pedoni di almeno un metro.

Per tutta la giornata di ieri il centralino della polizia municipale è stato intasato con le telefonate di chi chiedeva lumi sulle aree nelle quali poter parcheggiare per raggiungere la Fiera. A disposizione per chi si muove in auto, l’area di sosta Villa Marina, con una capienza di circa 160 stalli gratuiti, i parcheggi coperti a pagamento Curvone (350 posti) e Marsala (40 posti). Sarà possibile utilizzare, come negli anni passati, il servizio bus-navetta gratuito, che per questa edizione servirà anche il parcheggio Cimitero (ingresso da via Belgioioso), oltre al San Decenzio. La navetta condurrà i visitatori fino a Piazza Agide Fava (piazza pedonale adiacente il parcheggio Il Curvone) dove potranno accedere in Fiera utilizzando l’attraversamento pedonale presidiato e regolato dalla Protezione Civile. Oggi e domani, il servizio navetta sarà attivo con una frequenza di 15 minuti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23, servendo entrambi i parcheggi. Nelle giornate di lunedì e martedì, servizio dalle 16 alle 23 ogni 15 minuti solo per il parcheggio San Decenzio.



I mezzi di trasporto



I visitatori che raggiungono la Fiera con moto e scooter possono usufruire del parcheggio moto appositamente realizzato in Largo Aldo Moro. Metà piazzale infatti viene delimitato e chiuso al traffico per consentire la sosta in carreggiata dei mezzi a due ruote. Dal parcheggio è poi possibile raggiungere la Fiera utilizzando il sottopasso pedonale. I visitatori con problemi motori possono usufruire del parcheggio a loro riservato in Viale Marconi, nel tratto tra Viale della Vittoria e Viale Cesare Battisti. L’area di sosta si trova nelle immediate vicinanze della Fiera ed il parcheggio è gratuito.