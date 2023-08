PESARO Mesi estivi decisamente sotto tono anche per gli ambulanti del mercato settimanale, fra giornate da bollino rosso per le elevate temperature e il maltempo di maggio e giugno, che ha reso quasi semi deserto il passeggio fra i banchi. Ora si guarda alla fiera di San Nicola, che si allunga da tre a quattro giorni e alle novità di settembre con la riorganizzazione degli spazi del mercato San Decenzio.



Lo scontento



Eppure fra gli ambulanti c’è già aria di polemica per i rincari del posteggio della quattro giorni. «Sono tre gli Enti che dovrebbero finanziare l’eventov- chiosano i fratelli Andrea e Giovanni Rinaldi referenti Anva di Confesercenti - Comune, Pesaro Parcheggi e la società esterna Blu Nautilus e invece il costo del posteggio è rincarato da un anno all’altro a discapito di noi ambulanti. Basti pensare che la data aggiuntiva, seppure viene indicata come facoltativa per gli ambulanti nei fatti obbligatoria, trattandosi di un pregfstivo, pesa da sola 180 euro».



Le novità



I giorni della Fiera di San Nicola partiranno sabato 9 settembre e arriveranno fino al 12. Non è la sola novità perché sono previste anche modifiche alla disposizione dei banchi in alcune aree della zona mare e la rimodulazioni a partire da piazzale D’Annunzio, che completato entro il Ferragosto o almeno si spera, sarà area spettacoli e in occasione della Fiera saranno inseriti food truck e street Caro posteggi: quando si parla di organizzazione tutto bene ma è quando si mette mano al “portafoglio” degli ambulanti che i conti non tornano. Si perché la kermesse è più cara dello scorso anno per gli espositori, che da un anno all’altro si sono visti salire il costo del canone pe la durata dell’evento. «Entro il 25 agosto - fa notare Rinaldi- dovremo corrispondere per quattro giorni 735 euro ma se consideriamo solo i tre giorni espositivi l’importo è di 588 euro mentre la cifra corrisposta nel 2022 era di 546 euro con una differenza di 42 euro».



L’anticipazione



Il quarto giorno, quello aggiuntivo che corrisponde comunque al giorno di apertura del sabato dell’edizione 2023, ha un costo di 180 euro ma così facendo a nostro avviso , rispetto ad altre fiere in giro per l’Italia non è una soluzione che predilige gli ambulanti, perché se è vero che si attraggono più visitatori dall’altra a livello di affari, le giornate del lunedì e martedì risultano sotto tono. Ci chiediamo perché ogni anno Pesaro Parcheggi e Comune piuttosto che venirci incontro aumentano i costi”. Saranno 500 gli espositori che parteciperanno all’edizione 2023.



Il riordino



Poi conclusi i giorni della Fiera di San Nicola ci saranno ulteriori cambiamenti. Infatto il passo successivo sarà da metà settembre sarà il trasferimento annunciato dei banchi dell’alimentari del mercato San Decenzio, che dall’attuale dislocazione alle spalle del Palazzo di Giustizia, troveranno posto nell’area già individuata e assegnata del San Decenzio, a fianco l’extra alimentare, così da uniformarsi all’organizzazione degli altri mercati del centro Italia.