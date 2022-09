PESARO - Fiera di San Nicola, niente più restrizioni e oltre 500 espositori. «Tariffe più alte? Sì, al massimo 50 euro per tre giorni, ma non le ritoccavamo più da 12 anni. E l’energia è rincarata anche a noi», dice Delle Noci. Attese più di 150 mila persone, «superiamo l’affluenza del pre-covid». In viale Trieste si potranno gustare i waffel dell’ambulante proveniente dal Belgio. E la bancarella con prodotti e venditori provenienti dalla Sicilia. Segno che, come ricorda il responsabile della Pesaro Parcheggi Michel Bezziccheri, «in percentuali gli espositori che arrivano da fuori Pesaro, sono sempre la maggioranza».

Edizione 2020 annullata per il ciclone pandemia, edizione 2021 ripristinata ma con meno spazi di esposizione, distanziamenti tra bancarelle, green pass, mascherine, varchi e controlli in ogni angolo.



Liberi tutti



Edizione 2022, in programma dal 10 al settembre, come sempre in zona mare, senza più restrizioni. E così la prima parola che viene al Presidente della Pesaro Parcheggi Antonello Delle Noci, è «normalità». Il ritorno alle condizioni che da sempre hanno caratterizzato la kermesse fieristica in zona mare che per partecipazione «è la più ampia del centro-Italia». Sono attesi, secondo le stime della Pesaro Park, 150 mila visitatori, una media di 50 mila persone al giorno, forse anche di più, puntiamo a tornare ai livelli pre-covid - è ottimista Delle Noci, che spera in condizioni meteo favorevoli - la mascherina come detto non è più obbligatoria, anche se resta consigliata». L’afflusso cittadino, provinciale e marchigiano è quello principale, così come seguendo la campagna di comunicazione, anche visitatori provenienti da Umbria ed Emilia-Romagna, oltre a turisti ancora in città e chi deciderà di raggiungere Pesaro da zona più lontane. «Creiamo un indotto anche per le attività economiche intorno alla Fiera. A fronte di un aggiornamento delle tariffe, abbiamo chiesto a Pesaro Parcheggi più servizi, dalle navette estesa agli intrattenimenti». I costi, appunto. L’evento è stato anticipato dalle polemiche di chi, tra gli espositori, ha segnalato, l’incremento delle tariffe per i posteggi.

I costi

Risponde Delle Noci: «I costi della Fiera sono rimasti immutati dal 2010. Quest’anno, nonostante gli sforzi degli scorsi anni di lasciare le cifre invariate, abbiamo portato un aggiornamento legato anche all’aumento dei costi dell’energia. Gli espositori hanno ricevuto un aggiornamento della tariffa che va da 25 ad un massimo di 50 euro, complessivo per i tre giorni. A questo aggiungo che negli ultimi anni sono aumentati per noi anche i costi legati alla sicurezza, Covid e altri oneri. Alla fine, comunque, le richieste degli espositori sono state di più rispetto ai posti disponibili». Sono infatti, una cinquantina gli ambulanti per ora fuori dalla lista dei 550 espositori che hanno già un posto sicuro. Ma sabato mattina, alle 8,30 potranno partecipare alla spunta del primo giorno, in base alla quale solitamente e in maniera fisiologica si libera qualche posteggio per vari motivi. Tra le misure adottate, anche lo stop a bottiglie di vetro e plastica monouso. «Confermiamo il ritorno al pre-covid anche come occupazione degli spazi e delle iniziative. Arretramento delle bancarelle di viale Trieste fino a via Paterni, per consentire l’utilizzo del parcheggio di Villa Marina. Su piazzale D’Annunzio ci sarà una disposizione rimodulata dei banchi per consentire la visibilità del maxi-casco di Valentino Rossi. Confermatissimo il Mercatino dei bambini, ancora localizzato nei giardini di Piazzale della Libertà. Ci sarà un grande lavoro da parte delle forze dell’ordine contro l’abusivismo commerciale, ma chiediamo comunque ai visitatori di non rivolgersi ai venditori abusivi». Polizia locale a regolare viabilità e circolazione.