Sfugge alla truffa dell'abbraccio, ma lo afferrano per i testicoli per rubargli i soldi e l'orologio

FERMIGNANO - Questa volta l’abbraccio da parte di due rapinatrici ad un anziano signore di Fermignano, nei giorni scorsi, è stato più forte del solito perchè, visto come la vittima stava difendendosi e divincolandosi, una di queste le ha stretto i testicoli mentre il complice è intervenuto alle spalle per farlo rovinare a terra.

Spariscono dal polso un orologio importante e costoso e, dalle tasche, un bel gruzzolo di soldi che lo stesso anziano era andato a prelevare in banca, in pieno centro, a Fermignano. Le forze dell’ordine, subito intervenute dietro denuncia dell’anziano, hanno immediatamente visionato i filmati sia di via Mazzini, dove ha sede l’Istituto di Credito, sia di Bivio Borzaga, dove in uno spiazzale adibito a parcheggio è avvenuto l’ accanimento e la rapina.

