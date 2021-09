Adesso c'è anche una data: il multisala Giometti riapre il prossimo 30 settembre. Ecco con quali proiezioni

FANO - Torna il cinema a Fano, quello importante, quello delle prime visioni. Alla fine del mese riaprirà la multisala Giometti di Bellocchi.

Nell’occasione verrà proiettato l’ultimo film di James Bond “No time to die” interpretato per l’ultima volta da Daniel Craig come protagonista. Ancora non è certo che tutte le sale verranno rimesse in funzione, ma almeno le principali saranno aperte al pubblico, al quale comunque verrà richiesto il Green Pass.

La multisala di Bellocchi, vero punto di ritrovo per molti fanesi e residenti dell’entroterra della Valmetauro, era chiusa dal febbraio 2020. Una buona notizia anche e soprattutto per chi ci lavora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA