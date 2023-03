FANO - Con una determina della dirigente dei Servizi Sociali Roberta Galdenzi è stata approvata la graduatoria di coloro che hanno presentato domanda lo scorso anno per ottenere un contributo al pagamento del canone d’affitto. La somma resa disponibile dalla Regione Marche e destinata al Comune di Fano è di 788.221,95 euro. A questa il Comune di Fano ha aggiunto 170.565,57 euro tratti dal suo bilancio.

La scadenza



La scadenza per la presentazione delle domande da presentarsi in modalità telematica, era stata fissata al 31 ottobre 2022, con l’incombenza che i richiedenti avrebbero dovuto consegnare entro il 31 gennaio del corrente anno le ricevute di pagamento dei canoni dei canoni di locazione dei mesi da gennaio a dicembre 2022, ovvero un’apposita attestazione del proprietario attestante il regolare pagamento degli affitti per tutta l’annualità appena terminata. Entro la suddetta scadenza sono state presentate ben 623 domande, il che dimostra, come ancora sia alta l’emergenza abitativa nel nostro Comune: 623 famiglie, sentendosi in difficoltà a pagare il canone hanno chiesto un aiuto al Comune.



Le fasce



Il bando ha suddiviso i richiedenti in due fasce secondo l’Isee, ponendo in fascia A coloro che non hanno superato un reddito di 6.085,43 euro e in fascia B coloro che hanno dichiarato fino a 12.170,86. In seguito all’esame delle domande in fascia A sono stati collocati 347 nuclei familiari, i quali beneficeranno di un contributo massimo una tantum di circa 2.190 euro mentre i soggetti in fascia B, in totale 208 nuclei familiari, riceveranno l’importo massimo di circa 1.090 euro, a seconda delle mensilità di locazione effettivamente pagate.

Sono 68 le domande che sono state escluse per mancata consegna delle ricevute (38) o per mancanza dei requisiti previsti dal bando (32). «Questo importante risultato - ha dichiarato l’assessore al welfare di Comunità Dimitri Tinti è stato reso possibile grazie alla precisa scelta dell’amministrazione comunale di integrare con proprie risorse il fondo messo a disposizione dalla Regione, raggiungendo una disponibilità totale di 958.787,52 euro, cioè l’importo più elevato a livello regionale.



Il cofinanziamento



L’amministrazione comunale partecipando al fondo con un cofinanziamento cospicuo, si è assicurata infatti l’assegnazione dell’importo più elevato nel riparto del fondo nazionale da parte della Regione che, infatti, riconosce di più ai Comuni che aggiungono ulteriori risorse». Nel 2022 le richieste di contributo sono notevolmente aumentate rispetto alle 350 ammesse nel 2021: segno di un bisogno crescente, ma anche prova del fatto che la modalità telematica, con l’uso di Spid o Cie per la presentazione delle domande, accompagnata dall’amministrazione, ha funzionato e ha permesso maggior semplificazione ed efficacia anche nella gestione delle stesse.



L’iter da seguire



Ora, ogni beneficiario può consultare la graduatoria sul sito del Comune di Fano www.comune.fano.pu.it e la propria posizione attraverso il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda. Nelle prossime settimane gli uffici provvederanno alle procedure per il pagamento delle somme che verranno accreditate direttamente sui conti correnti dei beneficiari.