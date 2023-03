SAN BENEDETTO - Mimose, piatti prelibati e un ospite di eccezione come il presidente della Provincia Sergio Loggi. Una festa della donna speciale per i commensali della Caritas che ieri hanno potuto godere di un pranzo con i fiocchi firmato dallo chef Federico Palestini del ristorante Caserma Guelfa lungo la statale 16 a Porto d’Ascoli. Da ex pescatore a chef così è nata la carriera ai fornelli di Federico Palestini. Da sempre specializzato nella preparazione di piatti di pesce che spaziano dal brodetto ai risotti passando per le ostriche, propone una cucina concreta e ricca di sapori e profumi, che gli è valsa una menzione sulla rubrica Gambero Rosso come Ristoranti d’Italia 2022.

Per la prima volta la festa della donna è stata celebrata in Caritas. A sottolinearlo è stata Marcella, un’ospite della struttura, che a fine pranzo ha letto una poesia ringraziando i volontari che hanno saputo portare l’8 marzo anche tra quelle mura ribadendo come occorra sempre più rispetto per il genere femminile. Tante le donne che frequentano la mensa con alle spalle un passato difficile. Per l’occasione ieri il pranzo è stato servito ai tavoli esclusivamente dagli uomini. Tavoli imbanditi con le viole offerte dalla Cooperativa la Fabrica dei fiori, mentre Marika Di Francesco una volontaria ha regalato mazzi di mimose a tutte le donne.



Il pranzo di ieri è stato offerto dall’imprenditore Giuseppe Milazzo della Fimi, mentre il dolce è arrivato dalla Confcommercio che ha visto presenti il presidente Fausto Calabresi e il direttore Maria Angellotti. Presente ieri anche il presidente della Provincia Sergio Loggi, quest’ultimo non è nuovo alla Caritas dove spesso partecipa ai pranzi e alle attività. Tra i volontari l’ex sindaco Giovanni Gaspari affiancato dal direttore della Caritas don Gianni e dal gruppo di suore dell’ordine del Piccolo fiore di Betania.



E nella giornata di ieri lo chef d’eccezione Federico Palestini, un ritorno il suo tra i fornelli della Caritas. Si è cimentato in un menù di ravioli ripieni di pesce conditi con calamari e limone a listarelle, secondo di seppie con patate e due maxi crostate come dessert. Un pranzo da leccarsi i baffi. Il tutto in un’atmosfera di grande allegria che ha visto i volontari prima addobbare i tavoli e poi aiutare lo chef nella realizzazione dei piatti.



Sono stati serviti quasi 150, numeri consueti e sempre in crescita ormai per la realtà sambenedettese. Lo conferma don Gianni che parla anche di richieste di aiuti nel pagamento di bollette e affitti, per il sostegno linguistico e sanitario.