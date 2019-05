Il ponticello di nuovo spazzato via dalla piena e ancora ricostruito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO – Eroso dalle piogge continue e dalla portata del torrente, il guado provvisorio sull’Arzilla ha ceduto di nuovo. È tornato percorribile intorno alle 18.30 di ieri, dopo i lavori per rinforzarlo con alcuni scogli e grosse pietre. La Protezione civile avrebbe proseguito la sorveglianza a vista, iniziata mercoledì scorso, almeno fino al termine dell’allerta meteo, previsto per la mezzanotte di ieri. Un maggio piovoso e freddo sta complicando i progetti della Regione sulla foce del torrente, dove si appresta a costruire il nuovo ponticello pedonale per collegare le spiagge del Lido e dell’Arzilla. Appare però ormai scontato che l’opera slitti a giugno