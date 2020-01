Minacce, botte, violenza sessuale e 170 telefonate in un giorno: alla sbarra l'ex fidanzato aguzzino

FANO - La pedinava nei luoghi che frequentava, si faceva trovare davanti alla sede di lavoro. La minacciava di morte e la costringeva di avere rapporti sessuali, spaventandola con un coltello. Le telefonate? Anche 170 in un giorno. Deve rispondere di queste pesanti accuse un tunisino di 50 anni, finito a processo per atti persecutori consumati contro la sua ex a Fano, residente nella zona del porto. Finchè lei ha trovato il coraggio di raccontare e sporgere querela rispetto a più episodi accaduti.

Secondo l’accusa, lui l’avrebbe pedinata nel parco dei Passeggi, persino in chiesa, nei luoghi di lavoro e fuori casa per poi minacciarla ripetutamente. Tra le frasi utilizzate “Se non ubbidisci ti uccido e ti faccio a pezzi” o ancora “ti faccio un casino” riferendosi al suo lavoro. Ci sarebbe stata anche una giornata da record con ben 170 telefonate indirizzate alla donna, creando così nella ex uno stato di ansia e paura. Ieri mattina si è aperto il processo in tribunale a Pesaro con l’uomo assente, ma accusato di atti persecutori e violenza sessuale aggravata dal fatto che i due avevano una relazione. Sono stati ammessi diversi testimoni e l’udienza è stata aggiornata. In aula c’era anche la vittima che si è costituita parte civile. L’avvocato dell’imputato, Alessandro Pagnini sottolinea che nel corso del dibattimento “andremo a spiegare che la relazione non era del tutto finita. Si è protratta nel tempo tra rifiuti e riavvicinamenti”.

