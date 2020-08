Il marito la trova riversa in giardino: soccorsi vani, muore dopo la caduta dalla finestra

FANO - È precipitata da una finestra al primo piano di un’abitazione in via Gabelli, a Fano nel quartiere San Lazzaro, ed è spirata qualche ora dopo a causa delle tremende lesioni riportate nella caduta. La tragedia si è consumata ieri mattina intorno alle 8.30, quando l’anziana fanese che è caduta nel vuoto, ottantasettenne, è stata trovata riversa nel cortile condominiale

LEGGI ANCHE:

Tolentino, «Positivo al Premio Ravera, tutti in quarantena». Ma è un falso, il sindaco denuncia per procurato allarme

Ancona, precipita con il parapendio e rischia di colpire gli scogli: salvato dai bagnini

Ha dato l’allarme il marito della donna, che ha fatto la terribile scoperta rientrando a casa. Gli accertamenti sull’episodio sono stati affidati ai carabinieri di Fano, non è escluso che all’origine possa esserci un gesto volontario. Ieri mattina l’attenzione di tanti fanesi residenti nel quartiere di San Lazzaro è stata richiamata dal volo radente di un’eliambulanza, che è atterrata sull’ampia area verde in via del Lavoro, attorniata da edifici su ogni lato.



Una sedia accostata

L’intervento era stato richiesto dal personale medico del servizio 118, che ha prestato il primo soccorso all’anziana. Vista la gravità della situazione, è stato attivato il trasporto di massima urgenza da Fano agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, che è stato effettuato dal velivolo di Icaro. Poco prima delle 16 è però arrivata la comunicazione che la donna fanese non ce l’aveva fatta. Troppo gravi le lesioni che le aveva provocato la caduta nel vuoto, da un’altezza di qualche metro. L’orario dell’episodio è coinciso con l’apertura dei negozi, di conseguenza il quartiere era piuttosto animato in quella fase: la notizia della disgrazia e dell’eliambulanza atterrata tra le case si è diffusa con estrema rapidità. Fin dall’inizio la situazione era apparsa molto difficile, quasi disperata: prognosi riservata, avevano detto in un primo momento i sanitari del nosocomio dorico. Ben presto le condizioni dell’ottantasettenne sono peggiorate e la morte è sopraggiunta nel volgere di breve tempo. Sembra che all’interno dell’abitazione le forze dell’ordine abbiano trovato una sedia accostata alla finestra del bagno. In via Gabelli è inoltre intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA