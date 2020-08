Pesaro, frenata improvvisa e lo pneumatico del camion prende fuoco: paura sull'autostrada

PESARO - Panico in autostrada, ma tutto si è risolto per il meglio. Questa mattina, sulla autostrada A14, tra Pesaro e Fano in direzione Sud, un camionista ha attraversato una brutta avventura. Dopo aver frenato, il sistema si è rotto e una delle ruote, per il calore sviluppato, ha preso fuoco. Tanto fumo e qualche fiamma in piena autostrada che hanno spaventato il conducente e anche altri automobilisti che lo stavano superando.

Immediato l’allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra da Pesaro. Il principio di incendio per fortuna era limitato solo al copertone, dunque nessun contatto con il serbatoio, cosa che avrebbe ovviamente provocato dei danni enormi. I pompieri hanno subito spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo.

