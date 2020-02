Inseguimento da film nella zona industriale: presa la banda dei i predoni dei capannoni

FANO - Li hanno inseguiti a tutta velocità e alla fine li hanno anche bloccati, arrestandoli per resistenza a pubblico ufficiale. La polizia ha stretto le manette intorno ai polsi di tre immigrati, la loro origine è moldava, dopo scene da film giallo, sospettati di aver messo a segno vari furti in abitazione.

Momenti concitanti, ieri prima dell’alba nella zona industriale a Lucrezia di Cartoceto, dove tra le 5 e le 5.30 era tutto uno sfrecciare di automobili civetta e vetture d’ordinanza della polizia di Stato. La fase conclusiva di un’operazione che era iniziata poco prima a Fano. Assai probabile che il personale impiegato abbia dovuto affrontare più di un solo inseguimento: ciò significherebbe che i veicoli in fuga, tallonati dalle sirene e dai mezzi della polizia, fossero almeno un paio. Bocche cucite al commissariato di Fano, anche perché nella giornata di ieri le indagini coordinate dalla procura della Repubblica erano ancora in essere. Sembra inoltre che la zona degli inseguimenti fosse già pattugliata con un ampio dispiegamento di forze da parte della polizia. Risulta infatti che siano stati organizzati controlli notturni per contrastare il fenomeno dei furti nei capannoni delle imprese, nei punti vendita della grande distribuzione e in altri esercizi commerciali, dopo alcuni recenti ed eclatanti casi, in particolare a Bellocchi di Fano, con una ricaduta piuttosto rilevante in termini di allarme sociale.

