Cocaina nascosta nel campo di girasoli: coppia di pusher in manette. Avevano anche la lista dei clienti

FANO - Tre etti di cocaina nascosti nel campo di girasoli: arrestata una coppia di spacciatoriI carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Fano, delle stazioni di Fano e di Terre Roveresche hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di cocaina una giovane coppia formata da un venticinquenne albanese, senza lavoro e con piccoli precedenti per droga e una ventiduenne commessa fanese, incensurata.

LEGGI ANCHE:

Lampi, tuoni, acquazzoni e grandinate: l'annunciata perturbazione si è affacciata sulle Marche

Addio distanziamento sui treni delle Marche, ma resta l'obbligo della mascherina

Come di sovente avviene, determinante è stata la notizia di un privato cittadino, che ha segnalato ai carabinieri di Fano lo strano andirivieni di un’utilitaria con a bordo due giovani da un campo di girasoli ubicato in agro di Fano. Grazie alla targa fornita i carabinieri sono risaliti dapprima alla ragazza e poi al nuovo compagno.



Quindi è bastato poco associare quegli strani movimenti ad un giro di droga. L’intero campo di girasoli è stato perlustrato a fondo con l’ausilio dei carabinieri cinofili, che sono intervenuti da Pesaro con l’efficiente pastore belga di nome One. A seguito di un’approfondita ricerca, ben occultato tra la vegetazione ed il terreno, è stato infatti recuperato un sacchetto di plastica dove erano custoditi circa 3 etti di cocaina purissima, un bilancino di precisione ed i classici ritagli di forma circolare utilizzati per confezionare le dosi. Ai carabinieri è bastato quindi sorvegliare discretamente il campo di girasoli ed attendere l’arrivo dei proprietari della droga. E come infatti trascorsa qualche ora all’ingresso del tratturo che conduce al campo di girasoli, è sopraggiunta la piccola utilitaria segnalata in precedenza con a bordo la giovane coppia. Mentre la ragazza era rimasta di vedetta, il compagno ha raggiunto velocemente e senza esitare il punto dove aveva imboscato la droga e dopo averne prelevato la quantità che gli occorreva, ha rimesso tutto apposto, è ritornato dalla compagna ed insieme sono ripartiti a bordo dell’utilitaria. Hanno fatto poca strada perché sono stati subito bloccati da una pattuglia dei carabinieri, che era stata nel frattempo allertata dai colleghi in appostamento. Il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina in parte già confezionata mentre la ragazza aveva nella borsa circa mille € in banconote di piccolo taglio, denaro di cui non è stata in grado di giustificarne il possesso; nel frattempo i carabinieri in appostamento hanno recuperato la droga e l’occorrente per il peso ed il confezionamento delle dosi. Nel piccolo bilocale affittato da poco dalla giovane coppia nel centro storico fanese, i carabinieri hanno recuperato altro denaro, droga ed una rubrica dove la coppia aveva annotato le somme di denaro che doveva riscuotere.

Sono attualmente in corso le indagini per identificare il grossista dal quale la giovane coppia si riforniva nonché i piccoli spacciatori e consumatori che a loro volta rifornivano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA