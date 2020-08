Addio distanziamento sui treni delle Marche, ma resta l'obbligo della mascherina

ANCONA - Allarme Coronavirus, addio all'obbligo di distanziamento, ma resta quello di indossare le mascherine sui treni regionali e interregionali compresi nel contratto di servizio con la Regione Marche. Sono quindi disponibili tutti i posti dei convogli.

La norma fa parte di un'odrinanza della regione Marche valida dal primo agosto. Ma l'aggaramento delle magli non è valido per i trasporti in autobus dover restano i distanziamenti e l'obbligo di divisione dei flussi per chi entra e chi esce dal mezzo.

