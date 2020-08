Lampi, tuoni, acquazzoni e grandinate: l'annunciata perturbazione si è affacciata sulle Marche

Ultimo aggiornamento: 18:12

ANCONA - Prima lampi e tuoni, poie infine la grandine. L'annunciata perturbazione si è affacciata in alcune zone delle Marche, alternando acquazzoni e sole. Capricci deldi agosto, che regala poi splendidi arcobaleni. Non si registrano per adesso danni, malgrado il fuggi fuggi dalla spiaggia e automobilisti preoccupati per le vetture a causa di una grandinata durtata pochi minuti ma intensa. Le temperature si sono mantenute comunque elevate, anche per l'alto tasso di umidità.