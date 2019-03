Chiudono la strada e assaltano il distributore colonnine sradicate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Assalto al distributore di carburante della OilOne sull strada Montelabbatese lungo via delle Regioni. E' successo questa notte dove una banda ha sradicato le colonnine del self service per razziare quanto contenuto nelle casse. Per permettere il colpo i ladri hanno bloccato la Montelabbatese chiudendo la strada all'altezza delle due rotatorie di Chiusa di Ginestreto a di Montelabbate e utilizzando alcuni tubi di irrigazione insieme dei mezzi rubati in un'azienda del posto e poi ritrovati abbandonati nei campi vicini. Si tratta di una tecnica impiegata anche alcuni mesi fa per assaltare un'area di servizio nei pressi del casello dell'A14. Ancora da quantificare il bottino. Indagano i carabinieri.