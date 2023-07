Marco Bizzarri, dall'addio a Gucci al legame con Gabicce nato durante le vacanze da bambino (e culminato con l'acquisto dalla Curia dell'ex sede dell'Acli sul San Bartolo)

L'uscita di Marco Bizzarri da Gucci è una scossa dell'ottavo grado della Scala Mercalli che tocca anche le Marche. L'ormai ex presidente e amministratore delegato di Gucci (anche se lascerà l'azienda, ufficialmente, dal prossimo 23 settembre), nonché dal 2012 membro del comitato esecutivo di Kering (il dream team del lusso con sede a Parigi con marchi che vanno da Gucci a Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen...), è da sempre legato a Gabicce. Emiliano di Reggio, 61 anni, è un signore delle Stelle che frenquenta le pendici del San Bartolo da una vita: ci veniva in vacanza da bambino, qui ha comprato la prima cosa con la moglie Maristella, qui suo figlio ha rilanciato tra le stelle il ristorante Dalla Gioconda (nel borgo di Gabicce Monte), qui possiede i Bagni 45 (oggi Bagni Mari), con Gucci ha sostenuto il festival Disco Diva dedicato agli anni '70 (e ai figli delle Stelle) e qui, lo scorso ottobre, ha investito nuovamente rilevando dalla Curia pesarese l’ex sede del circolo Acli, due piani di una palazzina che ospita la sede del Parco del San Bartolo con uno scoperto di 500 metri (il progetto, si dice, dovrebbe essere quello di creare un albergo diffuso). Dall’amicizia di Marco Bizzarri con Massimo Bottura cinque anni fa è nato inoltre il progetto Gucci Osteria, linea di ristoranti di cucina italiana contemporanea.

Il riassetto

I rumors si rincorrevano da tempo ma l'annuncio della dipartita di Bizzarri da Gucci, dopo 8 anni, è stato inaspettato quanto contestuale alla nomina di Francesca Bellettini, dal 2013 presidente e CEO di Yves Saint Laurent, alla guida del brand del gruppo.

Il posto di Bizzarri, da Gucci, è invece andato a Jean-François Palus, attualmente direttore generale del gruppo Kering. Il saluto: «Voglio ringraziare Marco per il suo spettacolare contributo al successo di Gucci e di Kering, e gli auguro il meglio per i suoi impegni futuri». E chissà che tra questi non ci sia qualche nuovo investimento su Gabicce.