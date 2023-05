Si torna a ballare a Gabicce Monte, sulle musiche da discoteca che hanno fatto la storia: dal 23 al 25 giugno torna Disco Diva per una nona edizione che vedrà sul palco Norma Jean Wright e Luci Martin formerly delle Chic, Christine Wiltshire (Musique), Gazebo, Kapote (Toy Tonics), Dj Ralf and international Dj Tba. Dal 2015, la manifestazione unica in Italia, ha permesso di riunire gli appassionati cultori della più bella musica degli anni 70 e 80, nella splendida piazza Valbruna affacciata sul mare, intercettando anche il gusto dei giovani.

“Everybody dance” è lo slogan di quest’anno, come spiega Cristina Tassinari, art director del festival: «balleremo tutti sui più grandi successi degli Chic che dagli anni 70’ continuano ad intrattenere tutte le generazioni fino ai giovanissimi con la presenza di Kapote (Toy Tonics) e la riconferma di Dj Ralf. Disco Diva ormai è seguitissima anche dai più, giovani, da quando il vintage è tornato prepotentemente di moda in tutti suoi aspetti, fashion, culturali, musicali, ed è diventato un brand riconoscibile per ciò che riesce a trasmettere».



Tra i dj spicca la presenza di due nomi legati al mondo dell’arte e della moda, ma che han fatto della musica sempre la loro passione principale: Marcorea Malià, il creativo dell’Hair Styling e del Make-up, e Marco Morosini, designer di professione, ora anche pittore e scrittore, creatore del marchio Brandina. «Mi sento un artigiano - ha dichiarato Marcorea Malià alla presentazione - ma vengo dalla musica: da ragazzo ero commesso alle Messaggerie Musicali e alla sera arrotondavo facendo il dj. Fu lì che nacque la mia seconda passione: mi divertivo a immaginare look intriganti per gli artisti e non solo. Ma non ho mai smesso di fare il dj: domenica selezionerò una musica che mescola gli anni ’60 e ’80, insieme ad atmosfere che ho “rubato” nei miei viaggi nel mondo»

. È Francesco Tassinari, fratello di Cristina, a raccontare il programma e la speciale scaletta di ogni serata, curata in ogni più piccolo dettaglio. Venerdì 23 giugno, si parte all’insegna dell’italo disco di gran moda anche tra i più giovani, insieme agli Euro Nettuno, il dj set di Frank&Pappo, per proseguire con il live di Gazebo. A seguire in consolle Tommiboy, resident di Disco Stupenda che da anni lavora al fianco di Pino D’Angió e fa parte della crew Toy Tonics. La chiusura è affidata a Kapote, boss dell’etichetta Toy Tonics, dj di spicco della scena dance berlinese.



Sabato 24, grande attesa per le Chic, precedute dal dj set di Tommaso Cicconi. All’interno della serata anche la presentazione del nuovo libro “Donna Summer la voce arcobaleno” a cura di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, nel quale verranno anche svelati aneddoti custoditi dagli autori stessi, insieme alla cantante Deborah Johnson, attualmente protagonista dello spettacolo teatrale dedicato a Donna Summer. Chiusura con il dj e produttore Gino Grasso (G&D Records) che vanta collaborazioni prestigiose con club underground famosi italiani ed esteri Domenica gran finale con i due dj artisti della moda, seguiti dal grande ritorno a Gabicce di dj Ralf con il format “Soul Trance” che ruota attorno ad un genere musicale definito “down beat”, spaziando dal classic soul al funk. Durante la serata International Dj set Tba. Quest’anno, parte dell’incasso sarà devoluto in beneficienza all’Emilia Romagna.