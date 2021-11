A lezione di scacchi per restare giovani, a Ostra l'evento conclusivo del progetto “Metti in moto la mente”

OSTRA - Si avvia alla conclusione il progetto “Metti in moto la mente” per un invecchiamento più sano e attivo possibile dell’individuo, preservandone le capacità mnemoniche attraverso una serie di giochi e attività gratuite, tra i quali gli scacchi. Infatti questo pomeriggio, dalle 16,30 alle 19,30 presso il Circolo Acli Falco in via Don Orione a Casine di Ostra si terrà un’iniziativa gratuita che permetterà ai partecipanti di seguire lezioni di scacchi o di giocare partite libere. Saranno presenti istruttori federali.



La novità

«Proprio gli scacchi – spiega il presidente regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche Giulio Lucidi – sono stati una delle grandi novità di quest’anno per le attività del nostro ente. Abbiamo realizzato tante iniziative per far conoscere questa attività anche a Treia, Castorano, Pioraco, Maltignano, Venarotta e Offida, coinvolgendo anche tantissimi giovani». In particolare il progetto è realizzato da U.S. Acli Marche Aps col sostegno della Fondazione Cariverona e si concretizza in una serie di attività, avviate dal 7 giugno 2020 per concludere il 30 novembre prossimo. Attività che sono state realizzate in risposta al Bando servizi di prossimità emesso proprio dalla Fondazione Cariverona nel 2019. L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione di Acli e U.S. Acli Ancona, ha visto coinvolti centinaia di cittadini over 60 residenti nel territorio della provincia di Ancona.

«Tutto quello che abbiamo proposto – precisa il presidente Giulio Lucidi – è stato di grande aiuto per i partecipanti per mantenere una mente giovane oltre ad essere un valido ausilio per migliorare le caratteristiche della personalità di ognuno. Nei giochi proposti, infatti, esistono ad esempio contenuti culturali e scientifici quali la codifica e decodifica delle informazioni, lo sviluppo della capacità di analisi e di sintesi, il potenziamento dell’attività cognitiva e del metodo deduttivo, lo sviluppo delle capacità decisionali. È stato un vero e proprio allenamento mentale finalizzato esclusivamente al benessere psicofisico, al miglioramento e arresto delle malattie cronico degenerative, quelle strettamente connesse con il declino funzionale cognitivo».



Le attività

Le attività che sono state proposte, e saranno messe a disposizione fino al 30 novembre, sono di vario genere e sono disponibili sul gruppo facebook “U.S. Acli Marche Scacchi” a cui è possibile accedere previa registrazione. Per informazioni contattare il numero 3442229927. Nel gruppo social si trovano una serie di video, predisposti dalla dottoressa Sabrina Monachesi, psicologa, psicoterapeuta, riabilitatrice neuropsicologica, inseriti nell’azione progettuale “Allena-mente” per allenare la memoria e l’attenzione. Molto successo, dunque, hanno ottenuto le lezioni di scacchi tenute dagli istruttori federali Marco Pelagalli e Dante Guglielmi. Si tratta di una serie di video che hanno fatto conoscere questa interessante attività che negli ultimi anni ha visto tanti nuovi praticanti, dopo un periodo di scarsa attenzione da parte dei cittadini.

