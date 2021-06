Concerti all'Arena della Regina con 2.000 spettatori: in arrivo Patty Smith, D'Alessio, De Gregori e Venditti

CATTOLICA - Un’Arena “Regina”, di nome e di fatto, dell’estate di Cattolica con 12 grandi concerti dal 10 luglio al 28 agosto (sempre alle ore 21) in un programma intenso che non mancherà di riservare ancora qualche sorpresa. La dodicesima “chicca” è stata infatti rivelata solo ieri, con la conferma, durante la conferenza stampa, di Patti Smith, sul palco con Jackson Smith, Tony Shanahan, Seb Rochford il 14 luglio, ultima data del suo breve, ma attesissimo tour italiano.





«Cattolica è sempre più città dei record - ha commentato il sindaco Mariano Gennari - e dopo la ripresa di alcune manifestazioni come Cattolica in fiore, il ritorno della tappa del Giro d’Italia e il Wine Tour appena terminato, possiamo ritenerci davvero soddisfatti di una ripartenza così entusiasmante. Venerdì annunceremo anche il programma del Mystfest, ma lasciatemi dire che avere a Cattolica Patti Smith, così come due icone della musica come Venditti e De Gregori, insieme al nostro concittadino Samuele Bersani è davvero una grande emozione». Altrettanto emozionato è Willie Sintucci di Pulp Concerti, che ha creduto fin dall’inizio al progetto di realizzare un programma ambizioso che nulla ha da invidiare ai palchi delle grandi città italiane, per una estate in riviera sempre più intrigante e coinvolgente.



Ma andiamo per ordine: si parte con il duo del momento, reduce dal successo di Sanremo, Colapesce e DiMartino (10/7), mentre dopo la cantautrice e poetessa americana, il 16 luglio sarà Alice, una delle cantautrici italiane più note ed amate dal grande pubblico, a fare l’omaggio a Franco Battiato che ha caratterizzato una parte importante del suo percorso. Il 29 luglio la storica band prog inglese Jethro Tull celebrerà i 50 anni di uno degli album più intriganti del secolo scorso, l’indimenticabile “Aqualung”. Spazio al gusto dei più giovani con Franco126, il 6 agosto, seguito il giorno dopo dal gradito ritorno alla Regina di Massimo Ranieri con una versione rinnovata del suo leggendario show “Sogno e son desto…oggi è un altro giorno”. Leggerezza e divertimento sono previste il 13 agosto con il comico Andrea Pucci, mentre il 14 agosto salirà sul palco Gigi D’Alessio. 16 e 20 agosto infuocati con la presenza, rispettivamente, di Antonello Venditti, con il suo inossidabile e spettacolare Unplugged, e Francesco De Gregori con i brani più significativi del suo repertorio.



“Dall’alba al tramonto live” è il titolo del tour di Levante (alla Regina il 21 agosto), concerto che precede il gran finale, il 28 agosto, con Samuele Bersani in un tour specialissimo che non poteva mancare di toccare la sua città natale. 1.000 i posti previsti all’Arena, con accesso ai posti numerati e distanziati, con mascherina, ma senza l’obbligo di tamponi o vaccini. Nel caso di zona bianca confermata, i posti potrebbero diventare anche 2.000, in una Arena abituata ad accogliere 5000 persone. Il costo dei biglietti varia dai 30 ai 60 euro, le prevendite sono già attive sui circuiti nazionali ciaotickets e ticketone. Per maggiori info Pulp Live Concerti 329.0058054.

