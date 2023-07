FANO - Dopo i “Ludi Fortunae” di ieri che hanno contribuito ancora di più ad immergere fanesi e turisti nell’atmosfera dell’antica Roma, oggi nella Fano dei Cesari si celebrano i “Bacchanalia”, antiche feste organizzate in onore di Bacco, dio del vino. E’ un po’ la festa degli eccessi anche se le trasgressioni riguarderanno più che altro il grande banchetto che la Pro loco alle 20.30 allestirà in piazza Andrea Costa per tutti i figuranti delle fazioni.

Il programma

Il programma di oggi iniz i a alle 17.45 con l’esibizione del gruppo storico Simmachia Ellenon che interpreterà al Pincio la falange oplitica di Sparta, una antica formazione da combattimento ben addestrat a , armat a di lance, spade e scudi, che deve alla sua compattezza la capacità di penetrare e sgominare l’esercito nemico. Simmachia Ellenon è un gruppo di ricostruzione storica d i antica Grecia e Magna Grecia, cartaginesi e popoli italici, che fa riferimento al periodo tra il VII e il III secolo a.C. .

Alle 18 si animeranno gli accampamenti allestiti nell’area del Pincio, mentre alle 19 inizieranno le sfide e le esibizioni delle quattro fazioni cittadine, il Cinghiale che riunisce i residenti di Sant’Orso, Bellocchi e quelli delle frazioni lungo la Flaminia, il Delfino in rappresentanza del centro, della zona mare e dei quartieri Flaminio, Poderino, Vallato, Paleotta, San Lazzaro, il Lupo che rappresenta le frazioni decentrate a N ord di Fano e lungo la valle dell’Arzilla, la Volpe che riunisce le località a S ud del fiume Metauro; le rappresentazioni si riferiranno alla ricostruzione delle cerimonie di Roma antica.

Alle 20 nell’area San Michele sono in programma spettacoli nell’antica domus romana allestita all’interno del palazzo dalla Colonia Ivlia Fanestris .

La prevendita per il banchetto

La festa in piazza Per la festa in piazza Costa ci sarà l’ accompagnamento musicale estemporaneo, anni ‘70 e ‘80 a cura de “The Python”. Prevendita biglietti: ViaVai lounge bar di v ia C. Colombo 39 e c affetteria Garibaldi di vi a Garibaldi 21 per il Delfino; c affetteria Q8 di v ia Sandro Pertini 1 per il Cinghiale; Bar Franco di v ia Brigata Messina 94, Trilly snack bar di Viale Romagna 96 e bar pizzeria I l mulino di via del Mulino 10 per il Lupo; b ar Va Tranquil di v iale Piceno 34 per la Volpe.

Il biglietto per le tribune