TOLENTINO Arena e Poltrona Frau insieme per ripulire il lago delle Grazie. Le due aziende hanno svolto, ieri pomeriggio, un evento congiunto di clean up aziendale a Tolentino, città che ospita le sedi principali di entrambe le realtà imprenditoriali. L’iniziativa è stata organizzata con il supporto di Plastic free onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento.

Al centro del pomeriggio dedicato all’ambiente il lago delle Grazie, all’interno di un’oasi di protezione faunistica a pochi chilometri dal centro città. Nelle scorse settimane, i dipendenti di arena e Poltrona Frau hanno svolto un training formativo online, legato alle problematiche dei materiali plastici e alle accortezze da tenere per la pulizia dell’ambiente. Ieri si sono dati appuntamenti al lago, per ripulire il sito dai rifiuti. Plastic free onlus ha fornito, per l’occasione, t-shirt e guanti. Presenti anche il sindaco Mauro Sclavi e l’assessore all’Ambiente di Tolentino. La passeggiata ha visto 230 partecipanti in totale che, suddivisi in gruppi eterogenei tra le due aziende, si sono impegnati a raccogliere, lungo parte delle sponde del bacino, rifiuti di vario genere.

Raccolta una tonnellata di rifiuti





Nel solo pomeriggio, è stata raccolta oltre una tonnellata di rifiuti, tra cui bottiglie di vetro, materiali cartonati, bicchieri di plastica, mozziconi di sigarette e materiali ingombranti di vario genere. Il materiale raccolto sarà pesato e rendicontato da Plastic free onlus insieme all’azienda locale di gestione rifiuti e l’iniziativa sarà comunicata nel bilancio di sostenibilità 2023 delle due aziende.

«Arena è una azienda impegnata da sempre nel migliorare la qualità di vita di tutti, promuovendo e sostenendo uno stile di vita attivo dentro e fuori dall’acqua - dice Giuseppe Musciacchio, viceamministratore delegato di Arena -. Questo obiettivo non può prescindere dalla salvaguardia dell’ambiente e dalla piena consapevolezza del ruolo che ciascuno di noi quotidianamente può svolgere per essa». «Da sempre come azienda ci impegniamo a limitare il nostro impatto sull’ambiente - rimarca Nicola Coropulis, Ceo di Poltrona Frau -. L’azienda è inoltre profondamente radicata nel territorio e crediamo fermamente nell’importanza di valorizzarlo e preservarlo, sostenendo iniziative locali come questa».