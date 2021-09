Nannini fa tappa all'Arena Gigli di Porto Recanati: «Canto le differenze, l'esibizione sarà “piano e forte”, come le mie canzoni»

PORTO RECANATI - Il tour “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza” farà tappa questa sera, alle ore 21, all’arena Gigli di Porto Recanati. La cantautrice toscana è tornata questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione tanto affascinante quanto intima. E ha deciso di intitolare il tour, partito lo scorso mese di luglio, pensando al pianoforte e al suo disco “La Differenza” uscito nel 2019.



«Avevo in mente da tempo di fare un tour con il pianoforte – dice la Nannini -. L’occasione perfetta si presenta ora, dato che la capienza per i concerti è ridotta e bisogna mantenere il distanziamento. Ho pensato, come sognavo da tempo, a un concerto che dia la sensazione di essere a casa». Parlando dei live, dei concerti che la portano a girare l’Italia e questa sera ad essere a Porto Recanati, spiega che «il concerto sarà “piano e forte”, come le mie canzoni. Soprattutto è la “differenza”, il mio disco al piano con archeologia dei suoni, dove la parte elettronica è stata ripresa dalle tracce originali degli anni ‘80 e ‘90». Piano e forte, quindi, intese anche come anime della sua musica, in grado di emozionare e trasportare allo stesso tempo chi l’ascolta.



Un concerto che appassionerà non solo per la musica ma anche per il messaggio che lancia dal palco, dove, oltre al piano e al forte, dice la Nannini, si parla di «differenze, di come queste convivono in ognuno di noi. Ho trascorso l’assenza dalle scene tra corse intorno al mio quartiere a Milano e lo studio del pianoforte. Sono contenta sia venuto il momento di fare questo tour con il piano». Canterà i dieci brani dell’album, ovviamente, ma non solo quelli. Ci saranno anche i successi precedenti, che hanno caratterizzato la sua carriera ultra quarantennale. Tra i brani che eseguirà Gianna Nannini, non potranno mancare “I maschi” o “Sei nell’anima”, brano quest’ultimo che ha contribuito nel 2006 a rendere l’album “Grazie” il più venduto in Italia. Parlando della Nannini non si può non ricordare il brano, del 1986, “Bello e impossibile”, che ha trainato l’album “Profumo”, anche titolo del brano che la cantautrice dovrebbe eseguire questa sera. Non potrà non cantare “Latin Lover”, brano del 1982, che l’ha confermata nel successo rock. Ancora “America”, del 1979, “Meravigliosa creatura”, del 1995, e “Scandalo”, che dà il titolo anche all’album, pubblicato nel 1990. Fin qui la storia, e tra i brani più recenti si possono ricordare anche “Aria”, del 2002, e “Ogni tanto”, pubblicato nel 2010, e diffuso pochi giorni dopo la nascita di sua figlia. Un programma molto ricco, adatto sia a chi ama da sempre la musica della Nannini, sia a chi l’ha conosciuta tardi e, magari anche chi forse non l’ha ascoltata molto fino ad oggi.



Il concerto, organizzato da M&P Company ed Eclissi Eventi, con il patrocinio del Comune, segue le modalità di accesso previste attualmente dalla normativa anti-Covid. I biglietti sono disponibili sui circuiti CiaoTickets e TicketOne. Per ogni informazione si possono contattare i numeri 0871685020 (M&P Company) o 0733865994 (Eclissi).

