VALLEFOGLIA Appena completato il nuovo teatro Giovanni Santi di Bottega ha ospitato il presidente della Repubblica Mattarella e il Ministro della Cultura Sangiuliano, ha visto un’intera settimana di spettacoli giornalieri sold out tra concerti, spettacoli, cori e recital. Miglior inizio non poteva esserci grazie anche ad un gioco di squadra tra amministrazioni, tecnici, maestranze e realtà culturali e scolastiche coinvolte. Quella appena passata è stata la settimana inaugurale Vallefoglia come primo comune dei 50x50 Capitali al Quadrato per di Pesaro capitale Italiana della cultura 2024. «E’ andato tutto bene ma dietro c’è stato un grande sforzo ed un ottimo lavoro di squadra dove ognuno ha dato veramente il massimo – commenta soddisfatto il sindaco Palmiro Ucchielli che ringrazia tutti – soprattutto il sindaco Matteo Ricci per aver permesso la visita del Presidente Mattarella e per aver scelto Vallefoglia come primo comune per la settimana inaugurale di Pesaro 2024». Oltre 4 mila persone hanno partecipato a questa settimana di eventi con protagonisti Mirco Palazzi, l’Aldemaro Moltedo Jazz band, il Corpo bandistico Giovanni Santi di Colbordolo, il coro dei Cantori della Città Futura, la compagnia dialettale Improvvisando, Lucia Ferrati, un coro giovanile e un coro di voci bianche senza dimenticare la direzione artistica dell’Orchestra Filarmonica Rossini i cui maestri si sono esiviti in tre concerti.

Il riscontro

«Il grande riscontro di pubblico ha reso evidente quanto servisse una struttura di questo genere a Vallefoglia» spiega Alessandro Vicchi direttore di produzione della Filarmonica «Abbiamo avuto un teatro sempre pieno grazie alla qualità delle proposte e alla loro varietà, questo ci indica che differenziare è la strada da percorrere. Qui a Vallefoglia c’è fame di cultura e di spazi adeguati come questo teatro» ha aggiunto il presidente della Filarmonica Gabriele Tarsetti. «Un bilancio così entusiasmante era davvero difficile da prevedere – aggiunge l’assessore alla cultura di Vallefoglia Mirco Calzolari – Aprire il progetto di 50x50 Capitali al quadrato, inaugurare un nuovo teatro riempire la sala con tutti gli spettacoli è andato al di là di ogni aspettativa. Certo il nuovo teatro è stato un grande richiamo e ora lavoreremo per dargli una programmazione regolare». Complimenti anche da parte dello stesso sindaco di Pesaro Matteo Ricci soddisfatto che la mattinata con il presidente Mattarella alla Vitrifrigo sia stata raccontata da oltre 250 TG, 2 mila pagine di giornali oltre alla partecipazione dal vivo e la diretta su Rai 3. «Vallefoglia meritava un teatro e una grande inaugurazione perché un teatro moderno all’interno di un quartiere non storico di una cittadina vale moltissimo. E’ una struttura bella e intelligente e si integra con quelle che abbiamo a Pesaro: Vitrifrigo, teatro Rossini, teatro Sperimentale e ben presto Auditorium Scavolini ognuno con una capienza diversa per poter ospitare qualsiasi cosa».