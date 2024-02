Biosfera, che spettacolo nel cuore della piazza di Pesaro Capitale della Cultura

PESARO - Si chiama biosfera e rimarrà in eredità alla città di Pesaro , oltre il 2024 anno della Cultura. Per visitatori e turisti che sceglieranno di visitarci, non sarà solo un oggetto da immortalare in un selfie o in un reels social, ma sarà una scultura digitale da vivere. Ecco il calendario degli spettacoli, pensato in collaborazione per questa prima parte dell’anno, con lo staff di Pesaro 2024: proiezioni della durata di circa 20 minuti, previste ogni due ore negli orari: 10-12, 16-18 e 20-22. Un’installazione iconica pensata secondo i criteri del risparmio energetico. Il fornitore di energia che fa vivere la Sfera infatti, si impegna a produrre la stessa quantità di energia prodotta da fonti alternative. #biosfera #pesaro #pesarocapitale #wepesaro #corriereadriatico