PESARO - Prendi un angolo del tuo paese, e fallo sacro: il verso di Franco Arminio descrive perfettamente lo spirito con cui Petriano si accinge a vivere e la sua settimana da "Capitale della Cultura" da oggi, lunedì 29 gennaio, a domenica 4 febbraio, nell'ambito del progetto "50x50 progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della provincia, a turno, Capitale per una settimana lungo tutto il 2024.

Il focus del programma promosso dall'Amministrazione comunale di Petriano, in collaborazione con la Pro Loco, si concentra nella valorizzazione del patrimonio materiale del territorio, la meravigliosa chiesa di San Martino, di epoca medievale, e le storiche Terme di Raffaello, e quello immateriale, costituito dalla storica manifestazione canora dedicata ai giovani talenti del Gallo d'Oro, nata nel 1966 e tutt'ora fiore all'occhiello dell'estate di Petriano e Gallo di Petriano, senza dimenticare la suggestiva "Passeggiata del Poeta”, nata dalla creatività degli studenti dell'Itis d'Urbino in collaborazione con il poeta Franco Arminio, un percorso di 2 km che si snoda lungo il fiume, dove è possibile riposarsi e godere il panorama su speciali panchine dove sono riprodotte delle poesie e un qr code che, una volta inquadrato, consente di ascoltare i componimenti poetici letti dagli stessi autori. «Un vero e proprio luogo della cultura, al pari di musei e istituzioni culturali - commenta Silvano Straccini, direttore generale di Pesaro Capitale della Cultura 2024 - anche Petriano ha saputo incarnare al meglio lo spirito da Capitale, proponendo un programma imperniato sui propri punti di forza, capace di coinvolgere attivamente la comunità».

Gli appuntamenti

Primo appuntamento giovedì 1 febbraio alle 21 nella Chiesa di San Martino di Petriano col concerto che vedrà protagonista il Coro Polifonico "Gallo in Canto" di Gallo di Petriano diretto da Luca Sperendio, costituito da 26 elementi - nessun professionista- animati da grande passione e amore per la musica e il proprio paese, accompagnati al pianoforte da Cesare Donati. Sabato 3 febbraio alle 21 sarà la volta, al Centro Civico di Gallo di Petriano di "Gallo d'oro Special Edition a cura della storica Compagnia Teatrale del Gallo con la partecipazione delle "Farfalline" e del sassofonista Javier Eduardo Maffei; responsabile di giuria Stefano Venturi e la partecipazione straordinaria si Ruggero Ricci in rappresentanza del Festival di Castrocaro.

Non mancherà il momento dedicato all’enogastronomia domenica 4 febbraio alle 18 con "Cosa c’è Dop Informati con gusto/ Alla scoperta del nostro capitale gastronomico", al via Roma Cafè di Gallo di Petriano, condotto da Otello Renzi(info 328 6816108). «Ringraziamo l'Amministrazione comunale, Silvano Straccini e tutta Pesaro 2024 per questa opportunità, e la Pro Loco, Gallo Incanto e tutti coloro che renderanno realtà questa settimana da Capitale - conclude il sindaco di Petriano Davide Fabbrizioli - siamo un piccolo comune ma c'è grande fermento e volontà di essere presenti al massimo in questo anno storico per Pesaro e per tutta la provincia».