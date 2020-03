Non risponde più ai familiari: trovato morto in casa a 56 anni per una sospetta overdose

CAGLI - Il corpo di un uomo, cagliese di 56 anni, è stato trovato senza vita nel salotto della sua abitazione in via dei Ciclamini, ieri mattina intorno alle 10.30. La macabra scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco in servizio a Cagli, intervenuti dopo avere ricevuto una telefonata dai familiari dell’uomo. I suoi congiunti avevano provato a rintracciarlo, ma lui non aveva risposto alle chiamate e il suo perdurante silenzio aveva fatto crescere le preoccupazioni.

Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’appartamento, c’è stata la conferma che i timori erano fondati. Il cinquantaseienne cagliese era morto e l’autopsia farà luce sull’episodio, confermando o smentendo l’ipotesi che il decesso sia avvenuto a causa di una possibile overdose. La salma è stata ricomposta nella sala mortuaria dell’ospedale a Urbino, a disposizione dell’autorità giudiziaria, e l’esame potrebbe inoltre permettere di stabilire con maggiore precisione quando sia avvenuto il decesso. L’uomo viveva da solo, era disoccupato e separato, quindi attraversava un momento difficile, ma alcuni familiari si stavano prendendo cura di lui. Sul posto i carabinieri di Cagli per i rilievi di rito.

