Uomo di 47 anni va in overdose e quando si riprende con il Narcan rifiuta i controlli in ospedale

ANCONA - Allarme overdose pochi minuti prima delle 11 nella zona del campo sportivo di Vallemiano nella zona boschiva. Overdose per un uomo di 47 anni che molto probabilmente era in compagnia di un amico perchè al momento del malessere una chiamata di soccorso è arrivata alla Croce Gialla che insieme all'automedica si è subito portata sul posto trovando però solo l'uomo in evidente stato di difficoltà. Sul posto anche due volanti della questura con l'uomo che dopo essere stato soccorso con il Narcan si è ripreso rifiutando anche il trasporto all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

