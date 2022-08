Nubifragio con tromba d'aria, si spezza un grosso ramo del pino di Borgo Pace e centra quattro auto. Abbattuto l'albero

BORGO PACE - Un grosso ramo di un pino secolare nella piazza di Borgo Pace si è improvvisamente staccato dal tronco e finito in mezzo alla strada fra due auto in sosta ma ne ha centrate e danneggiate altre quattro. Il maltempo che ha imperversato nel paese in provincia di Pesaro ha danneggiato l'albero che campeggia nella piazza che ha preso il suo nome dal 1957: per questo motivo è stato deciso di abbatterlo in maniera tale da non correre altri rischi. La scena è stata ripresa dai residenti riparati in casa mentre fuori imperversava un nubifragio con tromba d'aria.