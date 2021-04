Ancora il terremoto nelle Marche: due scosse a Borgo Pace, la più forte di magnitudo 2.9

BORGO PACE - Ancora scosse di terremoto nelle Marche, ancora momenti di preoccupazione per la popolazione. Ma stavolta la scossa non arriva dal cratere, bensì dalla provincia pesarese con due segnalazioni questa mattina: la prima alle 10.22 con una scossa di magnitudo 2.9, la seconda alle 11,24, di potenza inferiore, magnitudo 2.2 con l'epicentro in entrambi i casi a Borgo Pace.

LEGGI ANCHE:

Terremoto in mare, trema la costa marchigiana. Scossa magnitudo 3.8

Ultimo aggiornamento: 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA