Sospiro di sollievo: riapre dopo più di un anno la strada di Bocca Trabaria

BORGO PACE – L’entroterra pesarese, in particolare quello al confine con l’Umbria, tira un sospiro di sollievo: riapre Bocca Trabaria. Era chiusa da marzo 2018 tra ritardi, incidenti di percorso (trovati ben 9 ordigni bellici) e rallentamenti per il maltempo.A comunicarlo è l’Anas: “Riaprirà al traffico nel pomeriggio di domani, sabato 18 maggio, la strada statale 73bis “di Bocca Trabaria” in prossimità del valico tra Umbria e Marche, tra i comuni di San Giustino (PG) e Borgo Pace (PU). Anas (Gruppo FS Italiane) ha infatti ultimato le attività di ricostruzione del corpo stradale, dopo la realizzazione delle opere di consolidamento del versante.La circolazione sarà temporaneamente regolata a senso unico alternato per consentire il completamento delle ultime attività. Il tratto era stato coinvolto in un grave movimento franoso che nel marzo 2018 ha interessato la zona compromettendo l’infrastruttura. Nelle ore successive il dissesto era progredito facendo scivolare verso valle parte della carreggiata, senza coinvolgere cose e persone grazie alla chiusura disposta in precedenza dal personale Anas”.