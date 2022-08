Stop al caldo africano, nuovo allerta meteo per temporali e rischio grandine nelle Marche: ecco quando

ANCONA - Qualche giorno di caldo torrido, africano, e le Marche tornano a rischio maltempo, come spesso è accaduto in questo travagliato scampolo di estate, dove le giornate soffocanti si sono altrenate con temporali, mareggiate e anche grandine.

GUARDA LE PREVISIONI

Il servizio di Protezione civile delle Marche ha infatti diramato un allerta meteo giallo (il grado più leggero) per l'arrivo di temporali su tutto il territorio regionale. L'allerta è valido per 12 ore da mezzogiorno a mezzanotte di domani, giovedì 18 luglio. Non sono esclusi, perlomeno localmente, fenomeni anche di una certa intensità, con il rischio anche di grandine. "Centro instabile - spiegano gli esperti di 3bmeteo.com - a tratti perturbato con possibilità di forti temporali anche a carattere di nubifragio e locali grandinate". Anche venerdì la situazione dovrebbe essere instabile con un meteo "irregolarmente nuvoloso con piogge e rovesci intermittenti, anche a carattere temporalesco e localmente di forte intensità tra alta Toscana, Umbria e Marche".