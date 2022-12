Alessandra Baronciani, presidente Confindustria, il +31 è un bel balzo come qualità della vita.

«Il risultato lo legherei alla grande capacità di resilienza dei pesaresi e delle nostre imprese, nonostante i mesi bui della pandemia che ci ha colpito duramente, l’alluvione e il sisma: criticità che si sommano a quelle congiunturali, come gli aumenti di energia e materie prime, e strutturali, a cominciare da fisco e burocrazia che sono fardelli insostenibili».

Analizzando la classifica quali spunti per il 2023?

«Sappiamo bene quali sono i punti di forza, quali i bisogni, che andrebbero ascoltati e risolti. Servono misure di sostegno decise, che ci consentano di crescere, di assumere, di creare maggior benessere per i territori».

Come Cultura e tempo libero il salto (+24) è rimarcato.

«Sono doppiamente orgogliosa per il risultato. La cultura è una delle nostre materie prime e dobbiamo valorizzarla. E il 2024 consentirà a tutta la provincia di dare una grande visione del futuro: il nostro è una sorta di progetto di area vasta. Fra l’altro, in merito al 2024, imprese di grande rilievo ci hanno chiesto di verificare come Associazione che i progetti in tema di cultura, siano improntati ad un livello alto ed internazionale e abbiamo già dato la nostra disponibilità a collaborare».

Punto critico: il settore della ricettività. Come si colma il gap?

«Favorendo gli investimenti con semplificazione e incentivi avendo la certezza che la nostra provincia ha due grandi valori per i cosiddetti consumatori: è un luogo inedito, cioè fuori dai grandi flussi ma che offre possibilità per un turismo balneare, collinare e culturale. Dobbiamo sfruttarli con un’offerta che rappresenti uno stile di vita e garantisca delle esperienze. Sono certa che l’anno che ci separa dalla Capitale della Cultura aiuterà tutti a mettere a fuoco strategie e investimenti».

Paradossalmente siamo ultimi (107) come imprenditoria giovanile nonostante gli sforzi. Come se lo spiega?

«Come Associazione ci stanno a cuore i temi dell’imprenditoria giovanile e dell’occupazione dei nostri ragazzi. I giovani rappresentano la comunità dell’innovazione, che a mio parere è soprattutto di pensiero, l’allargamento dei settori emergenti non è soltanto tecnologico, è il necessario ricambio per la base imprenditoriale del nostro Paese. Il fenomeno che stiamo notando è un consolidamento di imprese piccole che diventano medie e medie che diventano grandi. Questo fenomeno richiede comunque per il futuro giovani con competenze manageriali e talento».