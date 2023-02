CATTOLICA - I valori del passato per analizzare il presente e guardare il futuro: i 40 anni del Centro culturale polivalente di Cattolica, luogo di incontro aperto alla comunità che rimane all’avanguardia nello scenario culturale, non solo cattolichino, sono uno stimolo per continuare a promuovere iniziative rivolte a un pubblico di tutte le età. Accanto alla rassegna “Cosa fanno oggi i filosofi?”, intuizione del professor Marcello Di Bella, quest’anno riproposta da Claudio Paolucci, allievo di Umberto Eco, e il premio Gran Giallo che festeggia i suoi 50 anni, il centro si fa ora promotore del Regina Fumetti Festival (in programma a Cattolica dal 30 marzo al primo aprile) con la direzione artistica del noto fumettista e illustratore pesarese Alessandro Baronciani.



L’attenzione sulla piazza



Il festival riporta l’attenzione sulla piazza, come affermava l’architetto Pier Luigi Cervellati in occasione dell’inaugurazione del teatro (La nuova fabbrica della cultura), vista come un traguardo, attribuendo a questo luogo il carattere di centro, di luogo d’incontro. Gli artisti e i partecipanti del festival si ritroveranno, infatti, in biblioteca, nel porticato, in teatro e nel foyer. Il Regina Fumetti Festival è un evento unico nel panorama festivaliero italiano: si propone di favorire nuove forme di incontro e connessione tra il mondo dell’illustrazione e della musica per 3 giornate esclusive di Fumetti che diventano concerti, che diventano spettacoli. «La creatività è alla base della cultura», afferma Baronciani, «perché riesce a evitare i problemi: non si deve distruggere una montagna, ma semplicemente trovare il modo per aggirare l’ostacolo. Noi proveremo a vedere cosa succede a fondere i fumetti con i concerti: è questa l’idea del festival. Sarà un festival da guardare, dalle conferenze ai concerti disegnati, passando per i reading dei fumetti».

Si alterneranno reading, bootcamp, lezioni illustrate, mostre e concerti illustrati. Tra i tanti appuntamenti in cartellone: Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti e fumettista, con lo spettacolo tratto dal suo “Graphic novel is dead”; le prime assolute dei reading/spettacoli di Josephine Yole Signorelli - in arte Fumettibrutti -, di Holdenaccio e di Eliana Albertini con Gero Arnone: tutti realizzati durante il Bootcamp (ovvero un vero e proprio workshop per la creazione di uno show tra musica e fumetto); il concerto disegnato dei Post Nebbia, anche questa una prima assoluta, accompagnati da performance di live drawing; il concerto acustico di Generic Animal che presenta in anteprima assoluta il suo nuovo album “Mondo Rosso”; le lezioni illustrate con tanti esponenti dell’universo dei fumetti e dell’illustrazione in Italia tra cui Ale Giorgini, Luca d’Urbino, Valentina De Poli e Alino.



Le due mostre



Ad arricchire il programma anche due mostre, la prima dal titolo “Produzione Propria” dedicata ai libri e alle produzioni indipendenti di Alessandro Baronciani, la seconda dedicata, per la prima volta in Italia, ad una casa editrice: Bao Publishing con una visita guidata insieme a Caterina Marietti e Michele Foschini, fondatori della casa editrice.