Alessandra Baronciani salirà al vertice di Confindustria. Tutte le aziende premiate

PESARO - Confindustria Pesaro Urbino è alla vigilia di una delle sue date più importanti: per domani, 23 novembre, è fissata l’assemblea generale alla presenza del presidente nazionale Carlo Bonomi al termine della quale verrà eletto anche il nuovo presidente che guiderà l’associazione per il prossimo quadriennio. A sostituire il presidente uscente, Mauro Papalini, sarà Alessandra Baronciani, ceo dell’azienda di famiglia Isopak (imballaggi) e già vicepresidente di Confindustria. Sarà anche la prima volta di una donna, a livello territoriale, alla guida di Palazzo Ciacchi.

Il programma

Una giornata di passaggi di testimone ma anche celebrativa dato che, come da tradizione, sarà l’occasione di premiare le aziende (e gli imprenditori) più longevi come iscrizione (e attività). «Sono grato ai nostri imprenditori per il contributo che hanno dato alla comunità - rimarca l’attuale presidente Papalini - e sono doppiamente grato perché, negli anni, hanno confermato non solo di condividere gli obiettivi dell’associazione, ma soprattutto di farne parte per dare il proprio contributo alla realizzazione dei progetti e al raggiungimento di obiettivi che vanno oltre i singoli interessi: la loro partecipazione continua è un atto di profonda condivisione e non è mai stato un atto burocratico».

Privato e pubblico

L’assemblea è in programma domani mattina alle 10 al teatro Sperimentale alla presenza, dunque, del presidente di Confindustria Carlo Bonomi - per lui una giornata da globetrotter visto che nel pomeriggio è atteso ad Ancona, alla Mole Vanvitelliana alla tavola rotonda, organizzata da Confindustria dorica, sulla ripartenza - e del vicepresidente per l’Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing, Alberto Marenghi.

«La pandemia ci sta consegnando dei paradigmi nuovi – ha aggiunto Papalini – e sono convinto che mai come in questo momento sia centrale l’idea di comunità che rappresentiamo, che ha relazioni profonde con il territorio e che dimostra con i fatti di prendersene cura: la nostra è sfida civile, che in questi lunghi mesi ha portato le imprese a impegnarsi per la ripresa sanitaria, sociale ed economica. Sono convinto che questa funzione sociale non sia nata oggi, ma con la nascita dell’impresa e non si fermerà mai».

Non a caso, il titolo scelto quest’anno è “Coesione tra imprese e territorio” con l’organizzazione dell’evento sostenuta da Bper Banca e Umana. Poi i premiati, ovvero un novero di nomi che hanno fatto la storia del distretto industriale di Pesaro.

Le imprese di qualità

Saranno festeggiati i vertici di Costruzioni Brandi Egidio di Pesaro per i 70 anni di iscrizione, Alluflon di Mondavio, Lam di Fano e Scavolini di Montelabbate per i 50 anni (una doppia festa per Valter Scavolini che quest’anno ha già celebrato i 60 anni di fondazione), C.O.Spe. di Fano, Dago Elettronica di Fano, Fast Verdini di Chiusa di Ginestreto, Fox Petroli di Pesaro e Morfeus di Tavoleto per i 40 anni, Colorificio Adriatico di Cartoceto, Di.Ba. di Pesaro, Evocell & Mobius di Fano, Mo.Vi.Ter di Colli al Metauro e S.C.R. Italia di Pesaro per i 35 anni, Autolinee Baldelli Boezio di Fossombrone, Ferrovie dello Stato Italiane di Roma, M.D. International di Fermignano, Techfem di Fano, Ernestomeda di Montelabbate per i 25 anni. L’incontro allo Sperimentale sarà preceduto dall’assemblea privata dei soci a Palazzo Ciacchi chiamati a ratificatre la nomina dell’imprenditrice Baronciani, già designata dal Comitato dei saggi, alla guida dell’associazione.

