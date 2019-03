Tremendo schianto un'auto si ribalta: in due finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIO - Un impatto violentissimo, con un rumore di lamiere da mettere paura e far pensare ad una tragedia, che per fortuna è stata solo sfiorata. Tutto questo è accaduto a qualche chilometro prima di Apecchio quando un pick ed una Opel corsa guidata da una ragazza apecchiese si sono scontrate. L’urto ha fatto sì che il robusto mezzo si rovesciasse sull’asfalto e l’Opel in pratica riportasse tutto il davanti distrutto, accartocciato su se stesso. Sul posto si sono portati subito i volontari del 118 di Apecchio, con i carabinieri sempre della locale stazione regolare il traffico ed accertare la dinamica del caso. I due conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso di Urbino.