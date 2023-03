Visso, da Perla dei Sibillini a borgo fantasma in attesa di una ricostruzione che non c'è. Ecco come è oggi a 7 anni dal terremoto IL VIDEO

VISSO - Fino al 2016 Visso era chiamata la "Perla dei Sibillini". Un borgo medievale dove storia, cultura, arte e tradizioni lo rendevano unico e inimitabile. Dopo sette anni dalle terribili scosse che hanno piegato le Marche, Visso è ancora un centro fantasma: case sventrate dal sisma, macerie ancora ammassate nelle vie laterali, un gioiello dei monti Sibillini congelato nel passato in attesa di una ricostruzione che potrebbe fermarsi per sempre a causa dello stop al Superbonus 110. Il Corriere Adriatico è entrato nell'antico borgo insieme al sindaco Gian Luigi Spiganti. Ecco come è adesso.