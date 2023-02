​Ricostruzione aree terremotate nelle Marche, arrivano 350milioni da Ceb e Cdp: la nota ufficiale

ANCONA- Si rafforza l'impegno della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (Ceb) e di Cassa Depositi e Prestiti per la ricostruzione nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma nel 2016 e nel 2017. Un nuovo accordo per ulteriori 350 milioni di finanziamenti è stato sottoscritto dall'amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, e dal governatore della Ceb, Carlo Monticelli per sostenere la ricostruzione di edifici privati o ad uso produttivo danneggiati dal terremoto. Le risorse si aggiungono ai 350 milioni mobilitati dalla Ceb nel 2018.

La nota specifica

I fondi impegnati da Cdp - informa una nota - grazie alle migliori condizioni di raccolta sui mercati internazionali in termini di tassi di interesse, consentiranno allo Stato italiano un sensibile risparmio finanziario nell'arco dei 25 anni di durata del finanziamento. Queste risorse confluiranno nel Plafond Sisma Centro Italia di CDP e saranno veicolate, attraverso le banche convenzionate, a famiglie e imprese dei territori, sulla base dello stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione ammessi alle agevolazioni. Gli oneri di rimborso dei finanziamenti sono a carico dello Stato mediante un meccanismo che prevede il riconoscimento, a favore dei beneficiari, di un credito di imposta che sarà ceduto alle banche convenzionate e che le stesse utilizzeranno in compensazione dei propri debiti fiscali. L'importo del credito d'imposta è pari alle rate dovute (quota capitale e quota interessi).