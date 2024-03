BOLOGNOLA «Abbiamo attraversato la stagione più brutta degli ultimi 15-16 anni». A dirlo, a malincuore, è Francesco Cangiotti, gestore degli impianti sciistici di Bolognola Ski e Frontignano 360. Nero, infatti, il bilancio della stagione sciistica per «la quasi totale assenza di nevicate e temperature miti che non hanno permesso l’apertura delle piste se non parzialmente per soli cinque giorni».

Il meteo

Secondo Cangiotti, «per ritrovare una situazione simile se non peggiore di quest’anno bisogna tornare al 2007 o ancor prima nel 1988/89 quando anche in quelle stagioni gli impianti sono praticamente restati sempre chiusi». Grati però della fiducia dimostrata da chi aveva acquistato lo skipass stagionale, sperando di godere della bellezza degli impianti sui Sibillini, Cangiotti annuncia che «gli skipass stagionali saranno validi per il prossimo anno e chi li aveva acquistati ne potrà usufruire la prossima stagione invernale. Credo che sia un gesto di correttezza dal momento che non ne hanno usufruito neanche in minima parte. Quest’anno poi avevamo fatto, grazie a una convenzione con l'Amsi Marche, uno skipass stagionale per tutti gli impianti dei Sibillini, per i maestri di sci convenzionati, a un prezzo simbolico di 50 euro. Anche per loro la nostra proposta è di prorogarne la validità». Messa una pietra sopra il bilancio negativo della stagione invernale, i gestori degli impianti guardano già alla bella stagione e alle attività in programma anche nei rifugi.

L’estate

«Su Frontigjano punteremo molto sul bike park - prosegue - che è diventato un punto di riferimento per Marche, Umbria e Lazio. Sarà ultimata la nuova pista flow in terra che avevamo iniziato l'anno scorso e inaugureremo tra maggio e giugno. Poi punteremo anche sulle passeggiate e sugli aperitivi in quota, oltre alle attività di musica e feste. In questo caso, per lo Zchalet di Bolognola ci sarà l’ultima festa a Pasquetta e poi riprenderemo a luglio. Tempo permettendo, comunque, i rifugi resteranno operativi nei weeken. che riprenderanno da luglio. Per l’infrasettimanale stiamo valutando anche la possibilità di ospitare campi scuola nel periodo estivo con le colonie e i bambini nei periodi infrasettimanali».