Intervento di potenziamento sulla linea ferroviaria Civitanova - Albacina. Il tratto rimarrà chiuso due settimane

CIVITANOVA MARCHE - Proseguono i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Civitanova Marche - Albacina, programmati da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane. Gli interventi si svolgeranno dal 23 luglio al 25 agosto in un periodo, come quello estivo, in cui è minore la richiesta di mobilità e di conseguenza più contenuti gli impatti legati alla sospensione del servizio sulla linea.

Ferrovia e A14 da arretrare. Il comitato torna alla carica: «Lavori a 15 km dalla costa»

I lavori

Le principali attività saranno quelli di interventi di rinnovo del binario in quattro gallerie tra Macerata e Matelica (Convitto, Maricella, Gesso e Cancellotti), con adeguamento del piano del ferro per la successiva elettrificazione della linea; la realizzazione dei manufatti per i futuri sottopassi a servizio dei binari nelle stazioni di Castelraimondo e Montecosaro; gli interventi nella stazione di Tolentino propedeutici all’attivazione dell’ERTMS (European Rail Transport Management System, il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, adottato sulle linee alta velocità) e alla elettrificazione nella stazione.

Interruzione temporanea della linea

I lavori, del valore complessivo di 15 milioni di euro, vedranno impegnate circa 120 persone, tra tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici.

Ricapitolando