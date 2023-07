Civitanova, si sporge cercando il fresco: anziano precipita dalla finestra per 6 metri e muore all'ospedale

CIVITANOVA – Precipita dalla finestra, muore un anziano di 84 anni. La tragedia è avvenuta questa mattina, poco prima dell’alba, in una abitazione nel piazzale Rosselli, di fronte alla stazione ferroviaria di Civitanova. Un anziano, forse per cercare un po’ di refrigerio dal grande caldo, si è sporto dalla finestra di casa ed è precipitato di sotto, facendo un volo di circa sei metri. Sul posto l’automedica del 118 e una ambulanza della Croce Rossa. L’anziano è morto poco dopo, in ospedale.