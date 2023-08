ANCONA Il controesodo dopo il ponte di Ferragosto, ma anche la coda delle partenze, per chi ha programmato le vacanze nell’ultima decade del mese. Risultato: in questo fine settimana si registra un picco di veicoli e passeggeri in transito e le Marche sono in un crocevia trafficatissimo, sulla direttrice Sud-Nord dell’autostrada A14 e con la sua porta d’Oriente per le vacanze d’oltremare, oltre alla ritrovata vocazione internazionale dell’aeroporto Sanzio. Vedere (per credere) le banchine del porto di Ancona, dove da venerdì a oggi s’incroceranno fra arrivi e partenze circa 24mila passeggeri, compresi i 2.600 croceristi arrivati l’altro ieri per una delle 30 puntate stagionali della Msc Armonia. Non solo vacanzieri di ritorno, perché dallo scalo dorico si continua a partire, con 14 traghetti diretti in Grecia (7 navi nei tre giorni), Croazia (4) e Albania (3).

«Siamo nella fase dei rientri, ma abbiamo ancora per questo weekend una percentuale di partenze del 28% circa», facevano notare ieri all’Autorità di sistema portuale dell’Adriatico Centrale. Il 54% dei passeggeri, in questo periodo clou, si muove sulla direttrice greca, il 31% da e per Croazia e il resto sulla rotta dell’Albania. Imbarchi e sbarchi dei croceristi restano invece piuttosto bilanciati. I numeri del porto di Ancona sono ancora in aggiornamento, ma le proiezioni di luglio-agosto vanno verso una conferma dei 400mila viaggiatori registrati nello stesso bimestre dell’anno scorso.



Niente confini



«Non abbiamo ancora dati definitivi ma sicuramente la direttrice della Croazia sta registrando la crescita maggiore rispetto al 2022», dicono all’Autorità portuale, sottolineando l’importanza (una novità di quest’anno con l’ingresso della Croazia in area Schengen) di varcare la frontiera senza l’obbligo dei controlli, risparmiando oltre un’ora gli sbarchi. In pieno fermento anche l’aeroporto Sanzio Falconara, nell’estate dei nuovi voli per l’Europa, che solo ieri aveva in programma nove partenze (Monaco, Parigi e Londra tra le destinazioni) e altrettanti arrivi.

Weekend complicato per chi viaggia sull’A14 e sulla statale Adriatica, con due giornate (ieri e oggi) segnate dal bollino rosso per il traffico intenso soprattutto in direzione Nord, per il controesodo. Traffico interrotto e lunghe code ieri mattina dalle ore 9 e 30, per un incidente lungo la carreggiata sud dell’autostrada, nel tratto fra Grottammare e San Benedetto del Tronto, che ha coinvolto due auto: due persone ferite in modo non grave sono state trasportate al pronto soccorso di San Benedetto del Tronto.



Direzione sud



Il traffico in direzione Pescara è stato bloccato e poi riaperto dopo circa mezz’ora e nel frattempo si è formata una coda di circa 5 km. In direzione opposta, tra Val Vibrata e Grottammare, si sono formati 4 km di coda per curiosi. Rallentamenti in carreggiata nord durante la giornata anche per il traffico intenso, specie nel tratto sud, fino a Porto Sant’Elpidio ancora a due corsie.