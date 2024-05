Il ministro Salvini nelle Marche: tappa ad Ascoli e Pesaro, con fuoriprogramma alla stazione di Sforzacosta

Ascoli, Macerata e Pesaro: tre tappe marchigiane per il ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Matteo Salvini, leader della Lega e vice premier. Nel capoluogo ascolano Salvini ha prima presentato il suo libro “Controvento” al Ventidio Basso, poi oggi (16 maggio) si è recato a Palazzo dei Capitani per la presentazione della lista comunale Lega alle Comunali di Ascoli che si terranno l’8 e il 9 giugno ma anche per spingere sulle Europee. «Se l'aria è quella del Teatro Ventidio Basso di Ascoli di ieri sera, con 800 persone in piedi, un teatro riempito per la presentazione di un libro con le idee della lega vuol dire che continuo a pensare che saremo la bella sorpresa di queste elezioni europee perché abbiamo un'idea chiara di come cambiare l'Europa a differenza di tutti gli altri partiti».

Quindi il leader del Carroccio ha effettuato un sopralluogo alla stazione di Sforzacosta assieme ad alcuni rappresentanti di Rfi per vedere a che punto stanno i lavori lungo il tracciato.

Ultima tappa Pesaro, al Charlie Hotel anche in questo caso per lanciare la volata alla Lega per le Comunali.