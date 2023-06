​Mentre Tamberi trionfa in Polonia dagli altoparlanti dello stadio parte il coro anti-Juve: la gaffe dell'organizzazione

ANCONA- La vittoria di Gianmarco Tamberi nella Coppa Europa di atletica celebrata da un coro anti-Juventus. Anche se il calcio, in quel contesto, non c'entrava proprio nulla. E' quanto accaduto, realmente, al Silesian Stadium di Chorzow in Polonia dove capitan Gimbo aveva appena volato a modo suo.

La gaffe

La gaffe dell'organizzazione, tradotta in un errore nella riproposizione di un audio dall'altoparlante, ha fatto sì che invece del tradizionale "Sarà perchè ti amo" dei Ricchi e Poveri in tutto lo stadio si sia ascoltata una versione alternativa costruita dai tifosi italiani per prendere in giro i rivali juventini. Non sono mancati i momenti di imbarazzo ma poi la situazione è tornata alla normalità.