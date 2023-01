Il gelo arriva dalla Russia, freddo e neve sulle Marche: ecco le previsioni nei prossimi giorni

ANCONA - Un'altra ondata di freddo sull' Adriatico, Marche comprese, che porterà neve specialmente nella parte a sud della regione con il rischio che arrivi pure nella zona costiera. Freddo che arriva dalla zona del Volga: dalla Russia meridionale correnti artiche scenderanno verso la Romania ed i Balcani poi gradualmente entreranno in Italia causando un calo delle temperature di almeno 5-6 gradi rispetto agli ultimi giorni.

Freddo e nevicate sulle Marche

Nelle prossime ore iniziera ad affluire questa massa d’aria fredda e secca da Nord-Est interessando in particolare il versante adriatico dove potrebbe attivare anche il famoso effetto Ase (Adriatic Snow Effect): questa configurazione meteorologica, in italiano "Effetto Nevoso causato dal mare Adriatico" vede una massa d’aria fredda e secca in discesa dalle vallate delle Alpi Dinariche acquisire calore ed umidità durante l’attraversamento del Mare Adriatico.

La massa d’aria in questo modo si trasforma da "molto fredda e secca" a "fredda ma anche umida", capace di scaricare nevicate intense sui contrafforti appenninici e spesso anche fin sulle spiagge adriatiche. Da questa sera con l’Ase potremo quindi incontrare nevicate fino a quote collinari in Abruzzo e Molise, poi gradualmente durante il weekend non sono escluse spruzzate di neve fin sulle spiagge anche nel sud delle Marche.

