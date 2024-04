Troppo presto per l'ombrellone, serve ancora l'ombrello. Tornano pioggia e freddo nelle Marche. Le previsioni

Torna il maltempo

ANCONA - Qulache temerario, nell'ultimo fine settimana, ha azzardato anche il primo tuffo in mare. Tanti, invece, hanno affollato spiagge e prati per godere dei raggi solari di una primavera che sembrava già un antipasto di estate. E invece bisognerà posare l'ombrellone, prendere l'ombrello e, in qualche caso, addirittura il piumino. L'annunciato ondata di maltempo sta, infatti, per affacciarsi sulle Marche (già in regime di allerta meteo giallo per il vento, oggi martedì 16 aprile), con una specie di colpo di coda invernale. Con il ritorno della pioggia, localmente con fenomeni anche di una certa entità, e un brusco calo delle temperature.