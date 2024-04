Il Ciclone Gori arriva in Italia, dove e quando pioverà: rischio forti temporali. Allerta meteo in 6 regioni

Prosegue fino alla mezzanotte di oggi, martedì 16 aprile, l'allerta gialla (rischio ordinario) diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per vento a Milano. Si raccomanda durante il periodo di allerta di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio delle eventuali criticità.