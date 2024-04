ANCONA Bel tempo su tutta la regione e valori termici in sensibile rialzo per il fine settimana, con temperature che nelle ore più calde saliranno ben oltre le medie del periodo sia nelle località costiere che nell’entroterra. Già per le 14 oggi le previsioni della Protezione civile annuncia valori fino a 24° ad Ascoli e San Benedetto del Tronto, che domani saliranno fino a 26. Tra le località più calde anche Pesaro, Porto Sant’Elpidio, Macerata, Osimo e Senigallia.

Picco tra domenica e lunedì

Il picco è previsto per domenica e lunedì con valori di 27- 28°C, più probabilmente raggiunti sulla fascia collinare. A garantire anche sulla nostra regione, come in gran parte d’Italia, un weekend (e anche oltre) dal sapore estivo sarà «l’espansione da nord - spiegava il bollettino meteo di ieri dell’agenzia regionale Amap - del promontorio alto-barico canariano, piegatosi oltremodo longitudinalmente». Aspettiamoci dunque tempo soleggiato, temperature quasi estive, mari poco mossi e solo un po’ di brezza fino a martedì.

Poi è atteso anche sulle Marche un cambio di rotta per l’impatto di una depressione di origine islandese sul versante transalpino. «Nonostante la frapposizione della barriera orografica, parte dei fenomeni tracimeranno a partire dal nord-est, scivolando sul corridoio adriatico insieme ai suoi flussi freschi», spiega il servizio Agrometeo dell’Amap. Da mercoledì lo scenario sarà diverso, quasi invernale. «Il calo termico sarà sostanzioso - scende nel dettaglio il meteorologo di Amap Danilo Tognetti -, con oltre 10°C di differenza fra lunedì e mercoledì. Sono previste precipitazioni con il possibile ritorno della neve sulle cime più alte dei Sibillini, al momento previste intorno ai 1500 metri. Ma forse le nevicate, nella giornata di mercoledì, potranno scendere anche a quote più basse, intorno a 1.000 - 1.100 metri».

Il colpo di coda del freddo durerà qualche giorno, ma il tempo dovrebbe migliorare già nel successivo fine settimana, anche se con temperature più in linea con i valori stagionali.

Lorenzo Sconocchini

© RIPRODUZIONE RISERVATA