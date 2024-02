Nebbia, Aeroitalia cancella i voli: ma Roma e Milano (serali) potevano ancora decollare

ANCONA - Quando si dice: avere la sfera di cristallo. Alle già numerose doti sfoderate in questi mesi di operatività al Sanzio dalla compagnia Aeroitalia si è aggiunta anche la chiaroveggenza meteorologica. Nella mattinata di ieri l’aeroporto delle Marche si è risvegliato avvolto nella nebbia. Così le compagnie che avevano voli programmati in partenza o in arrivo hanno optato per la cancellazione. Salta la rotazione per Monaco operata da Lufthansa (arrivo previsto alle 12,40; partenza alle 13,20), l’arrivo da Palermo di Volotea (10,05) e quello di Ryanair da Charleroi (8,35; mentre la partenza dal Sanzio alla volta dello scalo belga, prevista alle 9 parte alle 12,50). Ma Aeroitalia si porta avanti con i compiti: le rotazioni mattutine da e per Roma e Milano vengono cancellate direttamente il giorno prima (per motivi operativi) e già alle 10,30 aveva tagliato anche quella pomeridiana da e per Napoli (partenza prevista alle 14,30; arrivo alle 18,10) e quelle serali per la Capitale e il capoluogo lombardo.

Trova le differenze

Intanto, Ryanair faceva atterrare l’aeromobile in arrivo da Catania alle 17,42, Volotea alle 16,41 (seppur in ritardo rispetto all’orario programmato alle 14,20).

E la low cost spagnola aveva fatto decollare il volo per Catania già alle 13,35; quella irlandese era tornata operativa addirittura alle 12,50 con destinazione Bruxelles. Insomma Aeroitalia avrebbe potuto operare l’intera rotazione napoletana senza problemi e far decollare gli aerei alla volta di Milano (18,30) e Roma (19,20). Poi la sera la nebbia è tornata, tanto che il volo Ryanair da Londra (con arrivo previsto al Sanzio alle 22,25) è dovuto atterrare a Bologna. Perciò anche gli arrivi da Milano (21,40) e Roma (22,40) non avrebbero potuto toccare la pista del Sanzio. Ma tanto Aeroitalia li aveva tagliati già dalla mattina a scatola chiusa, quando al netto di eventuali doti medianiche di preveggenza, non poteva conoscere l’evoluzione meteo.

La buona notizia

Volendo guardare al bicchiere mezzo pieno, ieri il Sanzio ha reso ufficiale il raddoppio delle frequenze giornaliere da e per Monaco sulle ali di Lufthansa dal 31 marzo. I voli saranno operati con E195 della compagnia aerea Air Dolomiti con un upgrade della disponibilità posti: si passerà quindi da 90 posti a volo a 122. «Il Gruppo introdurrà il night stop dell’aereo su Ancona e permetterà di raggiungere qualsiasi destinazione al mondo grazie alle prosecuzioni da Monaco», spiega l’ad del Sanzio D’Orsogna. Dal lunedì alla domenica si potrà partire per la città tedesca alle 6,05 e alle 13,15 (con arrivo alle 7,20 e alle 14,30), mentre il rientro è previsto alle 11,25 e alle 22,15 (con atterraggio al Sanzio alle 12,35 e alle 23,30). Ogni tanto una buona notizia.

