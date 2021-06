Mare nostrum da podio, qui l’acqua è eccellente in 155 (su 170) km di costa. Marche promosse dall'Arpam e dalle 16 Bandiere blu

ANCONA Un mare da sogno che rende giustizia alle 16 Bandiere blu conquistate sul campo. Dei 170 chilometri di litorale adibiti alla balneazione, 155 si classificano in classe eccellente (oltre il 91% del totale) e poco meno di 10 (quasi il 6%) in classe buona. Un quadro decisamente positivo quello tracciato dall’Arpam che, complice il meteo finalmente sintonizzato sulla bella stagione, permette di iniziare l’estate con le migliori premesse.



La nuova hit

La qualità delle acque di balneazione marine, lacustri e fluviali fa infatti segnare anche quest’anno ottimi risultati, con solo lo 0,8% (poco più di 1 chilometro) classificato come sufficiente, e due brevissimi tratti - in corrispondenza della foce dei fiumi Musone e Chienti – dove è stato imposto il divieto di balneazione permanente per l’intera stagione a causa di particolari condizioni critiche. Chiudono l’elenco tre acque di balneazione distribuite tra i comuni di Ascoli Piceno e Porto San Giorgio (per una lunghezza totale di meno di 3 Km) per le quali la classificazione sarà attribuita al termine della stagione 2021, «Apriamo questa stagione balneare con le giuste speranze che riponiamo nella ripresa dopo la pandemia – il messaggio dell’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi –, ma anche e soprattutto nel segno dell’ottimismo che i nostri dati ambientali ci consegnano. L’ulteriore conferma dell’eccellenza del nostro litorale testimonia l’impegno e la determinazione di una regione che a tutti i livelli, non ha mai smesso di puntare sull’ambiente, risorsa e patrimonio da preservare a favore di tutti».



Il territorio

Nelle Marche, le acque di balneazione individuate sono 254 in totale, suddivise tra le 245 marine che corrono lungo tutto il litorale da Gabicce a San Benedetto del Tronto, e nove situate nei laghi di Borgiano, Castreccioni e Fiastrone, oltre al fiume Castellano, in prossimità del comune di Ascoli Piceno. Dei 28 Comuni interessati, sono ben 18 quelli che possono vantare il 100% di eccellenza delle proprie acque e sette quelli che la raggiungono in misure tra il 99% e il 76%. Tra le province, il gradino più alto del podio lo conquista Pesaro-Urbino (97,1% di eccellenza), seguita a ruota da Ancona (96,5%) ed Ascoli Piceno (96,0%).Invariate le medaglie d’oro e d’argento se si considera l’insieme delle tre classi “Eccellente”, “Buona” e “Sufficiente”, con Pesaro-Urbino al 100% ed Ancona al 99,3%, mentre sale al terzo posto Macerata con il 98,6% delle acque rientranti nei tre parametri. Come stabilito da Palazzo Raffaello, nelle Marche la stagione balneare 2021 ha avuto ufficialmente inizio il 1 maggio e si estenderà fino al 3 ottobre per le acque marine e lacustri, mentre per l’acqua fluviale si aprirà il 25 giugno per terminare il prossimo 5 settembre.



La stagione

«Nel caso della balneazione – sottolinea il direttore dell’Arpam Giancarlo Marchetti –, il nostro impegno inizia ben prima dell’avvio della stagione e prosegue fino alla sua conclusione, con serrati controlli programmati cui si aggiungono quelli straordinari in occasione di segnalazioni o di criticità, i cui esiti sono sempre resi immediatamente disponibili sul sito e sull’app dell’Arpam. Siamo impegnati a garantire senza riserve il rispetto dell’ambiente e del diritto che ciascuno ha di abitarlo in sicurezza».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA